Polícia prende três envolvidos na morte de empresário em Pará de Minas

A Polícia Civil prendeu, na última sexta-feira (08/01), duas mulheres e um homem, principais suspeitos do assasinato de um empresário da cidade de Pará de Minas, no Centro-Oeste do estado. O corpo do empresário foi encontrado no último dia 31/12, próximo ao Residencial Cecília Meireles, com pés e mãos amarrados, enrolado num colchonete, no porta-malas de seu carro.





Segundo o delegado Douglas Valério de Barcelos, as investigações estão bastante avançadas. “Durante esta semana, avançamos bastante nas investigações desse crime violento e identificamos os principais suspeitos. Outros levantamentos serão feitos agora pela Polícia Civil são para identificar os outros dois envolvidos no homicídio e concluir o inquérito policial”.





Uma das mulheres presas é a ex-companheira da vítima. A outra, uma funcionária da loja do empresário, que teria planejado o assassinato junto com seu namorado, um dos executores do crime.





A perícia diagnosticou que o empresário morreu por estrangulamento, embora tenha sido atingido por um disparo de arma de fogo na região lombar.



“Foi uma resposta rápida da Polícia Civil a um crime que causou muita comoção à população. Trabalhamos ininterruptamente e conseguimos deter os mentores desse crime bárbaro”, destaca o delegado regional de Pará de Minas, Carlos Henrique Gomes Bueno. As investigações prosseguem no sentido de identificar outros envolvidos no crime.