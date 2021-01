Ouro Preto, Mariana, Itabirito e Ouro Branco criam comitê de crise próprio

A reunião foi na sede da prefeitura de Ouro Preto (foto: Foto: reprodução/facebook)

Os prefeitos e secretários de saúde de Itabirito, Ouro Preto, Mariana e Ouro Branco, Região Central de Minas, se reuniram nesta quarta-feira (06/01), na prefeitura de Ouro Preto, para anunciar a criação de um comitê de crise para combater a COVID-19 de forma específica da região.

A iniciativa foi do prefeito de Ouro Preto, Angelo Oswaldo. O decano dos prefeitos acredita que a construção coletiva de um plano que envolve questões técnicas, administrativas e logísticas, características da região que é mineradora e turística, poderá tirar as cidades da pior fase da pandemia do novo coronavírus.

‘A primeira tarefa será promover uma síntese da situação na nossa região para apresentar à coordenação do Plano Minas Consciente e ao Ministério Público e assim mostrar que estamos agindo com responsabilidade, em sintonia com os objetivos do Minas Consciente. Mas estamos em busca de resguardar as características e singularidades da região para que não sigamos um padrão que vai nos prejudicar mais do que nos auxiliar no combate à pandemia”.

Atualmente, as quatro cidades encontram-se na onda vermelha do plano Minas Consciente, sendo a fase mais restritiva, em que só podem funcionar as atividades essenciais. Porém, essa medida não está acontecendo em nenhuma das cidades. Os gestores questionam algumas imposições do Plano.

Segundo Cerqueira, o objetivo do comitê, a partir da deliberação dos prefeitos, é discutir todas essas colocações para sensibilizar o governo do estado para uma melhor avaliação.

“Se você analisar Ouro preto, por exemplo, tem distritos com isolamento geográfico que não se apresenta ali as mesmas características da sede”.

O novo comitê contará com o apoio da Universidade de Ouro Preto (UFOP) e a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ).