Comércio de Ipatinga vai continuar aberto mesmo durante a onda vermelha

O prefeito Gustavo Nunes (camisa azul) disse que vai manter o comércio e as atividades econômicas funcionando, porém, com os devidos cuidados para combater a COVID-19 (foto: Divulgação PMI)

O prefeito disse que o não fechamento do comércio, mesmo em meio à situação crítica que o país e o estado vivem em relação à pandemia do novo coronavírus, se justifica com a necessidade de preservar os muitos empregos e negócios, que segundo ele, estão decrescendo nos últimos anos.









A saúde econômica do município também é importante para ele, que citou números que atestam a regressão do município em rankings estaduais, nas mais diversas áreas, e disse que sua administração vai adotar “medidas concretas para materializar um projeto de governo capaz de mudar de verdade a triste situação em que a cidade se viu mergulhada por falta de gestões mais comprometidas e consequentes”.



Comércio regrediu ao patamar de 2011

Gustavo Nunes disse que os últimos levantamentos realizados mostram que o município tem hoje apenas 5.650 estabelecimentos com algum tipo de atividade econômica, regredindo ao patamar de 2011. Em 2013, segundo ele, encontravam-se em operação 6.150, o que significa que a retração atual apurada é de nada menos que 500 estabelecimentos.





Ao optar pela manutenção do comércio local, o prefeito disse que a prefeitura vai fiscalizar e procurar conscientizar ao máximo as pessoas, “porque é a saúde de todos que está em jogo e não apenas a saúde individual”.





“Outra questão importante é que precisamos atingir números melhores para evoluir gradativamente para as ondas amarela e verde e, assim, quem sabe, proporcionar mais adiante o retorno às aulas nas redes escolares”, lembrou.

