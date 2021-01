Ex-agente penitenciário é preso com grande quantidade de cocaína em Betim

(foto: PMMG/Divulgação )



Um ex-agente penitenciário, HJGS, de 34 anos, foi preso em flagrante, neste domingo (3/1), por tráfico de drogas. Com ele, foram apreendidos 700 pinos de cocaína, 40 pedaços de barras de maconha, R$ 470 em dinheiro, material de dolagem e uma prensa.





A apreensão foi realizada pela viatura Gepar, comandada pelo sargento Freitas, da guarnição PM do Bairro Teresópolis, também em Betim, que recebeu informações anônimas, e assim conseguiu chegar ao ex-agente, que estava na rua.





No momento em que foi abordado, HJGS se apresentou como agente penitenciário, tentando ludibriar os policiais, que então pediram sua identificação. Como ele não tinha, resolveram ir até sua casa, na Rua Amarantos e, lá, encontraram as drogas.





Ao mesmo tempo, os policiais fizeram uma consulta sobre o nome do detido e chegou então a informação, via Copom (Comando de Policiamento da Polícia Militar), de que ele tinha sido expulso do sistema penitenciário, em 2012. A razão da expulsão, no entanto, não foi informada.





O ex-agente e as drogas foram encaminhadas para a Delegacia de Plantão de Betim, onde a ocorrência foi encerrada.