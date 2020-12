Competição internacional de parapente, marcada para abril, divide Valadares

Pico da Ibituruna, a 1.123 metros de altitude, com turistas e um piloto de parapente, ao fundo, se preparando para decolar (foto: Tim Filho/Especial para o EM) Governador Valadares anunciou que a cidade vai sediar o Campeonato Brasileiro e o Pré Pan-Americano de Parapente, em abril de 2021. Mais de 150 pilotos de todo o mundo vão participar das duas competições. Embora o voo livre seja o maior divulgador de Governador Valadares no Brasil e no exterior, o anúncio da realização das competições provocou reações contrárias em pessoas que temem o contágio pelo novo coronavírus.



Na página da COVID-19. A Prefeitura deanunciou que a cidade vai sediar o Campeonato Brasileiro e o, em abril de 2021. Mais de 150 pilotos de todo o mundo vão participar das duas competições. Embora o voo livre seja o maior divulgador de Governador Valadares no Brasil e no exterior, o anúncio da realização das competições provocou reações contrárias em pessoas que temem o contágio pelo novoNa página da prefeitura de Valadares no Facebook , muitos internautas deixaram registradas as preocupações em relação à chegada de turistas e competidores à cidade, por causa da pandemia de

Valadares vai sediar Brasileiro e Pré-Panamericano de Parapente em abril de 2021. Saiba mais: https://bityli.com/2XIti Publicado por Prefeitura de Valadares em Terça-feira, 15 de dezembro de 2020





O secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo (SMCELT) da cidade, Carlos André Teixeira, afirmou que o voo livre é um esporte individual, cada piloto usa seu próprio equipamento e que não haverá aglomerações. Acrescentou que a prefeitura vai adotar todos os procedimentos sanitários para a segurança das pessoas durante os eventos.





Fora a polêmica, o secretário comemorou a escolha de Governador Valadares para sediar as competições. Disse que a Confederação Brasileira de Voo livre (CBVL) avaliou todas as propostas inscritas para o Brasileiro e ainda considerou a votação dos próprios competidores.



A primeira etapa do Nacional vai ser de 24 de abril a 1º de maio, em Valadares, e a final, de 4 a 11 de setembro, em Baixo Guandu-ES.



Atração internacional





Como sediará o Pré Pan-Americano na mesma época, Valadares será observada por representantes da Federação Aeronáutica Internacional (FAI) durante a competição nos quesitos organização e condições de realizalçao do Pan-Americano de 2022.

“Vamos fazer bonito e garantir essa competição também, afinal, além do Pico da Ibituruna, com 1.123 metros de altitude, que permite voo em todas as direções, há uma área de pouso oficial no Centro da cidade, rede hoteleira satisfatória e linha de ônibus para o Pico duas vezes por dia”, disse o secretário.





Além dos 150 pilotos aguardados para o Brasileiro e o Pré Pan, a expectativa é de que outros cheguem à Valadares a partir deste mês para a temporada de voo livre, que vai de dezembro a maio.



“Pilotos de várias nacionalidades já estão chegando, muitos deles fugindo do frio na Europa e Estados Unidos para aquecer a nossa economia”, disse o secretário.