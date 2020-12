Museu de Nostradamus: reencarnação do famoso profeta vive em Minas?

Afrânio Lúcio Vasconcelos abre as portas do acervo e revela que humanidade está prestes a testemunhar outra profecia (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.a Press)





museu destinado ao profeta no mundo. O acervo contará com cerca de 500 objetos, como armaduras medievais, brasões, bolas de cristal, roupas, além de livros em várias línguas, revistas, jornais e produções audiovisuais que foram adquiridos por Afrânio em 43 anos de pesquisas e viagens. Esse é o segundo destinado ao profeta no mundo.





O primeiro se encontra na cidade de Salon de Provence, na França, casa em que Nostradamus passou seus últimos 20 anos, escreveu suas profecias e onde estão depositados seus restos mortais. Vale ressaltar que, quando visitou o museu da França, Afrânio fez questão de se casar com sua esposa por lá.





O “Doutor Afrânio” é delegado-geral da Polícia Civil de Minas Gerais. Vai completar 60 anos e sua vida é cercada por “coincidências” que o ligam a Nostradamus. Ambos nasceram em 14 de dezembro e se casaram com mulheres de nome “Ana”. Afrânio colocou em seu filho o nome de Michel. “Em julho de 1979, o Estado de Minas publicou matéria sobre uma reunião de umbanda e candomblé e uma mãe de santo falou que Nostradamus estaria vivo (reencarnado) e morava em Belo Horizonte”, conta Afrânio, que na época vivia em BH.





A profissão, afirma, também os deixa próximos. “Dolores Cannon é uma terapeuta americana que faz hipnose regressiva. Ela escreveu uma trilogia chamada Conversando com Nostradamus e muitas passagens apontam semelhanças. Há um filme que relata que o ocultista voltou ao século 20 como policial, delegado, para combater a Sexta Ordem (implantação do terceiro anti-Cristo)”, relata Afrânio, feliz com as coincidências. Além de aficionado pelo personagem histórico, ele diz que é maçom illuminati da Baviera (ordem secreta do século 18 que teria alguns dos membros infiltrados na maçonaria) e que faz estudos esotéricos, místicos e da ciência cabalística.





Revelações O delegado mantém o segundo museu destinado ao profeta no mundo. O primeiro fica na cidade de Salon de Provence, na França. (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.a Press) astrólogo e ocultista. Só começou a fazer previsões na vida adulta e, em 1550, decidiu publicar um almanaque com suas primeiras visões. Em 1554, com 51 anos, escreveu As centúrias, contendo mil profecias. A ele são atribuídas previsões como a da Revolução Francesa, da ascensão de Hitler e dos governos ditatoriais de Muammar Khaddafi e Saddam Hussein. Segundo seus intérpretes, Osama Bin Laden, líder da Al Qaeda, também está presente nas quadras de seu livro. além da queda das Torres Gêmeas, nos Estados Unidos, em 11 de setembro de 2001. Nostradamus foi profeta, médico,e ocultista. Só começou a fazer previsões na vida adulta e, em 1550, decidiu publicar um almanaque com suas primeiras visões. Em 1554, com 51 anos, escreveu As centúrias, contendo mil profecias. A ele são atribuídas previsões como a da Revolução Francesa, da ascensão de Hitler e dos governos ditatoriais de Muammar Khaddafi e Saddam Hussein. Segundo seus intérpretes, Osama Bin Laden, líder da Al Qaeda, também está presente nas quadras de seu livro. além da queda das Torres Gêmeas, nos Estados Unidos, em 11 de setembro de 2001.





E Afrânio revela: estamos próximos de vivenciar uma nova profecia de Nostradamus. “Haverá uma grande guerra, que está próxima de se instalar, e durará 10 anos. Depois dela, teremos mil anos de paz. Estive em Israel, onde discuti com judeus cabalistas sobre o Armagedom, que vai começar agora. Só depois de 2030 é que teremos paz”, avisa.





Afrânio tem dois livros publicados: Nostradamus está presente – Seu passado, nosso futuro e Nostradamus iluminado e atualizado. Ambos relatam seus elos com o profeta e o fenômeno da metempsicose (movimento cíclico por meio do qual um mesmo espírito, após a morte do antigo corpo em que habitava, retorna à existência material).





Quem quiser se aprofundar na história de Nostradamus e conhecer o enigmático museu e seu criador, basta agendar uma visita pelo e-mail afraniovasconcelos@hotmail.com. A casa fica na Avenida Dois, 582, bairro Vila Real, em Sabará.









Um homem peculiar, com longa barba branca, às vezes vestido com roupas medievais, chama a atenção por onde passa. Esse é Afrânio Lúcio Vasconcelos, que alimenta uma grande paixão pela vida de Michel de Nostredame, o “, ao ponto de construir um museu dedicado ao escritor do século 16 tido como profeta, a quem é atribuída mundialmente a habilidade de prever o. O museu, único no Brasil, será inaugurado no sábado e promete deixar o ar da tricentenária cidade histórica de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ainda mais cheio de mistérios.