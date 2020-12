PBH publica edital para feira da Avenida Silva Lobo; veja

(foto: Adão de Souza/PBH)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) publicou ode chamamento público para obtenção do licenciamento de atividade comercial em nova feira de artesanato, artes, plantas, comidas e bebidas na, na Região Oeste da capital mineira.O edital prevê a oferta de 230 vagas para expositores domiciliados em Belo Horizonte, sendo que 5% das vagas serão destinadas às pessoas com deficiência. A feira funcionará aos sábados, das 10h às 16h, na Avenida Silva Lobo, entre as ruasAs inscrições podem ser feitas até 28 de dezembro via internet, pelo portal da Prefeitura, ou no BH Resolve - que fica na Rua dos Caetés, 342, no Centro da capital.O interessado deve apresentar (em caso de inscrição presencial) ou informar (em caso de inscrição via internet) documento de identificação e CPF, e declarar que conhece e concorda com as condições estabelecidas no edita.A disponibilização das vagas na feira da avenida Silva Lobo ocorrerá por meio de sorteio da ordem de prioridade de escolha, realizado por lotes.Outras informações podems ser acessadas aqui