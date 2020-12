Rádio Clube FM estreia hoje em Belo Horizonte

Emissora foi fundada em Brasília e é considerada pioneira em multimídia (foto: Divulgação/Clube FM)

A Rádio Clube, fundada em Brasília em 1982, chega à capital mineira com a promessa de conquistar o gosto dos belo-horizontinos. A emissora, que é pioneira na transmissão multimídia, conta com modernos estúdios e equipamentos, e é referência na capital federal, tendo mais de 30 afiliadas pelo Brasil.





A Clube FM Belo Horizonte cobre toda a capital e região metropolitana de BH, somando a audiência em mais de 50 municípios para aproximadamente 6 milhões de habitantes. Também é possível escutar a programação por meio do aplicativo e site da Rádio Clube. Sua programação conta com mais de 20 atrações, que vão do romantismo ao entretenimento e ainda muitos sorteios, em versatilidade que busca contemplar todos os gostos.





O lançamento oficial acontece hoje, às 8h, na sintonia 96,5. É possíve conhecer a Clube FM BH também nos endereços digitais: Instagram e Facebook – @clubefmbelohorizonte; https://clube.fm/.