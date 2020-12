Polícia Civil confirma 17 mortos em acidente com ônibus na BR-381

Tragédia matou 17 pessoas na Região Central do Estado (foto: Josagno Mota/Divulgação)

A Polícia Civil de Minas divulgou na noite desta sexta-feira uma atualização da situação dos passageiros que se envolveram no acidente de ônibus na BR-381 , próximo a João Molevade. De acordo com o novo balanço, são 17 mortos, sendo que 13 foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), de Belo Horizonte.





Outros quatro corpos se encontram no Hospital Santa Margarida, em João Monlevade. Três deles foram resgatados logo depois do acidente. O outro foi transportado depois do içamento do veículo. O passageiro foi localizado com vida dentro do banheiro do coletivo, mas não resistiu aos ferimentos no hospital.





Há ainda 27 feridos sendo atendidos na própria unidade de saúde da cidade da Região Central do estado, enquanto outros três foram deslocados para o Hospital João XVIII, em Belo Horizonte.





Seis passageiros, incluindo o motorista, pularam do ônibus antes da queda e se salvaram da morte.





Em nova perícia, a Polícia Civil apontou uma nova altura da queda: 35 metros. A apuração anterior era de 15 metros.

Entenda como foi o acidente

O veículo saiu de Santa Cruz do Deserto, distrito de Mata Grande, às 9h desta quinta-feira (3/12) com destino a São Paulo. Pelo menos 46 passageiros estavam em viagem. Dos feridos, 24 foram encaminhadas para o Hospital Santa Margarida, em João Molevade e três – um pai e dois filhos – estão internadas no Hospital João XVIII em Belo Horizonte.

O acidente aconteceu no Bairro Jacuí, na chamada "Ponte Jacuí", uma espécie de viaduto na BR-381, na área urbana da cidade. A queda foi de aproximadamente 35 metros.