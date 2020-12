Homem chamado de 'boçal' por Kalil rebate: 'Pinta o prédio dele'

Painel intitulado "Híbrida Ancestral - Guardiã Brasileira", de 1.365m², foi pintado pela artista belo-horizontina Criola (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Alexandre Kalil (PSD) Cura localizado no Edifício Chiquito Lopes, no Centro da capital. "Um boçal", disse o chefe do executivo. O condômino, por sua vez, respondeu que para emitir opinião é "necessário estar a par". O prefeito(PSD) não poupou críticas ao morador que judicializou o mural dolocalizado no Edifício Chiquito Lopes, no Centro da capital. "Um", disse o chefe do executivo. O condômino, por sua vez, respondeu que para emitir opinião é "necessário estar a par".









O condômino disse ter tomado conhecimento da declaração do prefeito por meio do advogado. "O que você vai fazer com um cara desse? Não sei quem é e não me interessa. O mundo está se boçalizando", disse Kalil na ocasião.





O painel intitulado Híbrida Ancestral – Guardiã Brasileira, de 1.365m², foi pintado pela artista belo-horizontina Criola em 2018 como parte do festival e retrata uma mulher preta com uma cobra coral e um útero. Desde 2018, o condômino travou uma luta judicial contra o edifício, questionando a legalidade da instalação no edifício.