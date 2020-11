Ida-e-Vota: iniciativa transforma título de eleitor em passagem de ônibus

Eleitores terão 85% de desconto nas passagens para o local de votação (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) 29 de novembro, haverá segundo turno das eleições para prefeito em diversas cidades do Brasil. Em Minas, os eleitores de Contagem, Juiz de Fora, Governador Valadares e Uberaba têm mais um incentivo para irem às urnas, além de participarem do processo democrático. No próximo dia, haverádas eleições paraem diversas cidades do Brasil. Em Minas, os eleitores detêm mais um incentivo para irem às urnas, além de participarem do processo democrático.





Uma plataforma que oferece vendas online de passagens de ônibus preparou uma ação especial para incentivar o cidadão que está fora do seu domicílio eleitoral a exercer seu direito. A empresa vai transformar o título de eleitor do passageiro em um cupom que dará 85% de desconto nas passagens para o local de votação.





"No primeiro turno de 2020, a taxa de abstenção foi a maior para eleições estaduais dos últimos 20 anos. Há muitas razões para isso, o momento de pandemia, inconsistências com o e-Título e também o fato de muitos eleitores não terem ido às cidades onde votam. A ClickBus lança a campanha Ida-e-Vota para ajudar quem pode e está disposto a se deslocar para garantir o seu voto no 2º turno transformando o título de eleitor em passagem. Sabemos da importância do voto e do quanto alguns cidadãos realmente querem exercer esse direito. Por isso, queremos tornar esse desejo algo real, reforçando sempre os protocolos de segurança para uma viagem segura", explica Karuna Lopes, diretora de Comunicação da ClickBus.





O segundo turno vai acontecer em 18 capitais e em outras 39 cidades de grande e médio portes. A empresa é uma das maiores no setor de mobilidade nacional, atendendo mais de 4.000 cidades e com disponibilidade em todas aquelas onde haverá 2º turno. Para conseguir ter acesso ao desconto, o viajante deve enviar uma foto do título de eleitor para esta página e preencher um formulário com seus dados.





Depois de receber o cupom, ele pode comprar passagens de ida e volta com até R$ 120 de desconto. A campanha é válida para todas as cidades onde haverá segundo turno, com rotas disponíveis no site e aplicativo da empresa, no período de 17 a 22 de novembro.





"Transformar o título de eleitor e o e-Título em passagem de ônibus para as pessoas votarem em seus domicílios eleitorais é a melhor forma de mostrar que a ClickBus está conectada ao seu público no processo eleitoral em um ano tão difícil. Queremos aumentar as chances das pessoas poderem exercer seu direito de voto neste segundo turno como forma de fortalecer a democracia", afirma Daniel Ottoni, CCO da TracyLocke.





Abstenções em alta





Segundo dados da apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), divulgados no último domingo (15), no primeiro turno, o total de votos válidos caiu em todas as 26 capitais do Brasil em comparação com as eleições municipais de 2016. Do total, 14 capitais registraram abstenção acima de 25%. A campanha tem como objetivo cooperar para que esse número seja menor no segundo turno.





A empresa entende que o período exige cuidados. Por isso, mais uma vez, em parceria com empresas de ônibus de todo o Brasil, está adotando medidas de segurança e distanciamento para que os viajantes cheguem ao destino em segurança. Em parceria com mais de 100 viações, a marca criou o Selo de Segurança Reforçada e verifica se as empresas estão seguindo as medidas do Ministério do Turismo e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).





Para comprar a passagem antecipada on-line é preciso selecionar o destino e horário, escolher a viação, o assento e fazer o pagamento que pode ser dividido em até 12 vezes, no site ou aplicativo, disponível em versões iOS e Android.

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria