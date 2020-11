'Abençoada por Deus': Cedro do Abaeté é única cidade mineira sem COVID-19

Religiosos, moradores atribuem a Deus o fato de a doença ainda não ter chegado na cidade (foto: Divulgação/Prefeitura de Cedro do Abaeté)

Dos 853 municípios mineiros apenas um, no Centro-Oeste do estado, continua livre da COVID-19. Cedro do Abaeté, com 1157 habitantes, registrou desde o início da pandemia apenas dois casos suspeitos e mantém as confirmações zeradas. Embora cite as medidas adotadas pelo município para prevenção, a secretária de Saúde Cássia Maria dos Santos diz ter apenas uma explicação: “é Deus”.

Com apenas um banco, uma lotérica, uma agência dos Correios, dois supermercados, os moradores diariamente precisam recorrer ao município referência,“Como as pessoas vão sempre até Abaeté é difícil entender, de explicar. Sinceramente, para mim, é Deus. Nossa cidade é muito abençoada”, declarou. Lá, uma das principais ferramentas de propagação de informações e conscientização é uma bicicleta que circula diariamente pelas ruas da cidade com a caixa de som.

Outras medidas foram adotadas ao longo dos últimos oito meses. Teve distribuição de kits de higiene com produção de máscara feitas pelos profissionais da educação. Houve também barreira sanitária na entrada do município. “Todas essas medidas ajudam. Mas a cidade é bem pequena. Aqui somos uma família. Se a gente vê alguém na rua sem máscara, temos a liberdade de perguntar: cadê a sua máscara?”, conta a secretária.

Com pouco mais de 80% da população católica, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a declaração de Cássia também está na afirmação da recepcionista Jussara Jaqueline. Atuando na área da saúde ela afirma: “só pode ser Deus” e completa: “Eu mesma vou praticamente todos os dias em Abaeté. Lá tem muitos casos e ninguém aqui foi contaminado”, enfatiza. Mesmo tendo a fé com uma das explicações, Jussara diz que mantém uma rotina de cuidados, com uso de álcool em gel e máscara.

Além dos cuidados com higienização, outra medida adotada pela Secretaria de Saúde tem sido fundamental para manter os números zerados. Foram contratados profissionais de saúde para atendimento no município. Antes os pacientes eram levados até Abaeté para consultas médicas. Com isso, evita a ida até a cidade vizinha e possibilita o agendamento local evitando aglomeração na sala de espera. Cedro do Abaeté tem um policlínica e um Programa Saúde da Família (PSF).

A manicure Eucane Borges vê essa mudança como uma das mais importantes. Ela cita outras como as restrições de funcionamento das repartições públicas e de outros setores da economia. “Logo quando começou eles pediram, no meu caso que trabalho com salão, para suspender. Escolas fecharam, na prefeitura só o essencial funcionava. Acho que isso ajudou muito”, comenta. Ações que refletiram na conscientização da população.

“A maior parte da população é de idosos. Aqui é uma cidade pequena e as pessoas são unidas para ajudar. Acho que as pessoas estão pensando no próximo, no cuidado com os mais velhos. Mas tem outra coisa: a cidade é abençoada por Deus”, enfatiza.

Além da ajuda mútua entre os habitantes, a fiscalização também ocorre diariamente por parte da Secretaria de Saúde. Os poucos estabelecimentos comerciais podem funcionar seguindo as normas sanitárias.

Minas Gerais contabiliza 379.274 casos confirmados e 9.405 mortes, segundo o boletim divulgado nesta sexta-feira (13) pela Secretaria de Estado de Saúde.

*Amanda Quintiliano especial para o EM