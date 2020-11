Mulher é detida por manter canil irregular no Sul de Minas

Cães foram encontrados em situação precária (foto: Polícia Civil)

Umade 55 anos foiapós denúncias decontra animais em Paraisópolis, a 60 quilômetros de Pouso Alegre, no Sul de Minas. A Polícia Militar do Meio Ambiente encontrou na casa dela mais de 40em situação precária.De acordo com os policiais, o local fica no Bairro Ribeirão Vermelho e já vinha sendo alvo de. Testemunhas informaram que a mulher fazia o cruzamento dos animais para venderOs 42são de várias raças e portes. Eles estavam no quintal da residência em umimprovisado. Ainda segundo a polícia, havia muita sujeira e o espaço não era adequado para ados cães.

Mulher fazia o cruzamento dos cães para vender filhotes (foto: Polícia Civil)

Além das condições, o canil não estava habilitado para a atividade. Umfoi chamado ao local para avaliar as condições dosA mulher foi detida e levada para a delegacia da cidade. Em, a suspeita informou que recebe visitas regulares de funcionários do setor dedo município e que segue as orientações necessárias.Depois de ser ouvida, ela foi liberada e aguardará a conclusão dasem. De acordo com a Polícia Civil, os animais não foram recolhidos e ficaram aos cuidados da suspeita. O local não foie o caso foi encaminhado ao Ministério Público.