BH ainda tem alerta para chuvas intensas na manhã desta quarta

Chuva na Avenida Getúlio Vargas, na Savassi, em BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)

Após uma noite de chuva contínua, a capital ainda pode ter mais precipitações intensas na manhã desta quarta-feira (4), conforme alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido até às 11h. A previsão é de tempo fechado e possibilidade de pancadas ao longo do dia.









A madrugada de terça (3) para quarta (4) foi marcada por chuva na capital. Os auges foram às 21h de ontem e às 2h de hoje, quando o Inmet registrou, respectivamente, 4,6mm e 6,6mm de água em apenas uma hora na estação de medição da Pampulha.

De acordo com dados da Defesa Civil, entre 18h de ontem e 6h de hoje, a região mais atingida pelas chuvas foi o Barreiro, com total de 33,4mm no período. Foi seguida de Venda Nova (23,4mm), Noroeste (23mm), Oeste (22,8mm), Norte (22mm), Nordeste (21mm), Pampulha (19,6mm) e Centro-Sul (19mm).





Em algumas regiões da capital já chegou a chover mais de 10% do total esperado para o mês de novembro, de 239,8mm. Confira a tabela completa abaixo.

As áreas de instabilidade devem se intensificar ainda mais entre o Centro-Sul de Minas e a Zona da Mata, favorecendo as pancadas de chuva. A tendência é que o tempo siga fechado nos próximos dias na capital.





Chuvas em todo o estado





A previsão é de chuva para basicamente todo o estado. O alerta da manhã desta quarta também é válido para mais de 400 cidades das regiões Sul, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Norte, Noroeste, Oeste e Vale do Jequitinhonha.





Na faixa Norte e nos vales do Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri, a tendência é de redução das chuvas, mas ainda com muita nebulosidade. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvas isoladas.





A máxima prevista para esta quarta no estado é de 32°C, no Triângulo, e mínima de 9°C, no Sul. O tempo fechado deve prevalecer nos próximos dias ainda na faixa Centro-Sul de Minas.

Acumulado de chuvas em novembro na capital

Período entre domingo (1º) até às 6h desta quarta-feira (4):

Barreiro: 33,5 (14%)

Centro Sul: 19,0 (7,9%)

Leste: 18,6 (7,8%)

Nordeste: 21,6 (9,0%)

Noroeste: 23,2 (9,7%)

Norte: 23,4 (9,8%)

Oeste: 22,8 (9,5%)

Pampulha: 19,8 (8,3%)

Venda Nova: 25,6 (10,7%)

A média climatológica novembro é de 239,8 mm .

Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte