Santuário Arquidiocesano de São Judas Tadeu tem programação presencial neste dia 28

Ao contrário dos anos anteriores, quandode fiéis se reuniram mensalmente no Santuário Arquidiocesano que leva o nome do santo, localizado no Bairro da Graça, na Região Nordeste, neste ano apenas 100 pessoas podem assistir a novena permanente em honra a São Judas Tadeu por vez. A medida tem o intuito de diminuir a aglomeração de católicos no templo e evitar a disseminação do novo