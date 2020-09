IEF reabre Parque Estadual do Ibitipoca e mais 18 unidades de conservação em Minas

Parque Estadual do Ibitipoca recebe 100 mil turistas por ano (foto: Marcos Alfredo) Instituto Estadual de Florestas (IEF) anunciou a reabertura do Parque Estadual do Ibitipoca em 30 de setembro. O parque está localizado em Lima Duarte, Zona da Mata mineira. No total, 19 parques estaduais e estações ecológicas vão retomar as atividades nos próximos sete dias. anunciou ado Parque Estadual doem 30 de setembro. O parque está localizado em Lima Duarte, Zona da Mata mineira. No total,estaduais e estações ecológicas vãonos próximos sete dias.





Das 28 unidades de conservação gerenciadas pelo IEF, nove já reabriram entre os dias 12 e 19 de setembro. Devido à pandemia da COVID-19, as 28 unidades de conservação estavam fechadas desde 18 de março.





A gerente do parque, Clarice Silva, esclarece que, em Ibitipoca, na reabertura serão permitidos 500 visitantes por dia. Para evitar aglomerações, será feito agendamento eletrônico de visitas. Já os protocolos a serem seguidos pelos usuários serão publicados no site do IEF na próxima segunda-feira (28).

O Parque Estadual do Ibitipoca foi criado há 47 anos e é o mais visitado de Minas Gerais. Ultimamente, a unidade tem recebido cerca de 100 mil turistas por ano e arrecadado em torno de R$ 1,8 milhão.





Desde julho, quando foi divulgado o edital do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), o Parque Estadual do Ibitipoca está em processo de concessão à iniciativa privada. Ibitipoca é a primeira unidade do Programa de Concessão de Parques Estaduais (Parc) do Governo de Minas.

Reabertura dos parques em etapas

De acordo com o diretor-geral do IEF, Antônio Malard, as novas reaberturas serão divididas em quatro momentos, distribuídos nos próximos sete dias. Já as unidades que estão nos territórios de municípios que estão ‘onda vermelha’ - do Plano Minas Consciente - não podem ser reabertas.





"Estamos seguindo o que está previsto no Plano Minas Consciente. A reabertura se dará apenas nas unidades que estão inseridas em municípios que estejam incluídos nas ondas verde e amarela do plano", explica o diretor.





A partir de sábado (26), nove parques estaduais reabrem para os visitantes, são eles; Verde Grande, Serra das Araras, Lagoa do Cajueiro, Mata Seca, Veredas do Peruaçu, Serra Negra. Além das estações ecológicas de Acauã e Mata dos Ausentes, e da Área de Proteção Ambiental (APA) Das Águas Vertentes.





Na terça-feira (29), será a vez da reabertura dos parques estaduais Boa Esperança e Nova Baden.





Na quarta-feira (30/09), seis unidades voltam a receber turistas. São elas os parques estaduais Pico do Itambé, Serra do Brigadeiro, Rio Doce, Rio Preto e Ibitipoca, além da Estação Ecológica Corumbá.





E na quinta-feira, 1º de outubro, reabrem o Parque Estadual Serra do Intendente e o Monumento Natural Estadual Várzea do Lageado e Serra do Raio.