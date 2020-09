Valadares: moradores ignoram EcoPontos e descartam lixo em canais

Sofás e cadeira dentro do canal do Córrego Figueirinha, em frente ao Morro do Querosene (foto: Tim Filho/EM/D.A Press) Governador Valadares sempre foi um grave problema ambiental. Grande parte desses descartes é feita na beira do Rio Doce e dentro dos canais onde passam os córregos, como o Cardoso e o Figueirinha. A prefeitura da cidade tem apostado nos chamados EcoPontos para solucionar a questão, mas nem todos os moradores têm colaborado. O descarte de entulhos de construção, móveis, eletrodomésticos e galhos de árvores em vias públicas desempre foi um grave problema ambiental. Grande parte desses descartes é feita na beira doe dentro dos canais onde passam os córregos, como o Cardoso e o Figueirinha. A prefeitura da cidade tem apostado nos chamados EcoPontos para solucionar a questão, mas nem todos os moradores têm colaborado.





Para resolver o problema, a Prefeitura criou, em fevereiro, o primeiro EcoPonto, no Bairro Santos Dumont II. O segundo foi instalado no Bairro Turmalina, permitindo a entrega voluntária de resíduos sólidos como os da construção civil e também os descartáveis.





A intenção é criar 11 ecopontos para promover uma destinação ambientalmente adequada dos entulhos com encaminhamento destes resíduos para áreas licenciadas e, ainda, a reutilização nas estradas vicinais, visto que grande parte do material tem alto grau de compactação.





O Secretário de Obras e Serviços Urbanos, Carlos Chaia, explicou que as caçambas instaladas em pontos específicos da cidade, recebem também recicláveis como eletrodomésticos, papel, vidro, papelão, pilhas e baterias, que serão encaminhados para as associações de catadores darem a destinação correta.





Mas o problema continua, mesmo que em menor ocorrência, graças a contribuição dos carroceiros, que têm despejado entulhos nas caçambas. Apesar da divulgação feita pela Prefeitura, muitos moradores continuam fazendo os descartes em vias públicas e canais.





Na Avenida Tancredo Neves, no Bairro Santa Helena, na terça-feira (22) havia duas geladeiras descartadas na margem do canal do Córrego Figueirinha. Dentro do canal, havia um sofá. Tudo a poucos metros de duas caçambas coletores de entulhos e resíduos.





Denúncias e multas





Em relação aos descartes irregulares na cidade, a Prefeitura informou que conta com uma equipe especial formada por Agentes de Trânsito que atua na Fiscalização de Limpeza Urbana. Esses fiscais têm o poder de multar e apreender materiais e bens que estejam desrespeitando as normas de manejo de resíduos sólidos do Município.





A multa para quem desrespeita as normas varia entre R$ 710 e R$ 5.680, dependendo do local descartado e do tipo de resíduo.





Caso os moradores tenham interesse em fazer denúncias, a Prefeitura disponibiliza um canal para mensagens, por meio do número (33) 98447.5372, que não atende ligações. As denúncias devem ser feitas por meio de mensagens e, de preferência, contendo vídeo e fotos, que são fundamentais para a devida autuação por parte do município.