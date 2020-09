Usuários reclamam de espera por exames na UPA Norte, em BH; veja vídeo

Pacientes aguardam por atendimento na UPA Norte em BH (foto: Reprodução de vídeo)

Na última sexta-feira (18), um vídeo compartilhado por um usuário registrou a insatisfação de pessoas que aguardavam por resultados de exames de sangue na, na Via 240, em Belo Horizonte. Em alguns casos, a espera ultrapassava 6 horas.

Usuários reclamam de espera por exames na UPA Norte, em BH



Outra reclamação dos usuários foi a falta de distanciamento entre as pessoas que aguardavam atendimento. No vídeo, é possível ver um grande número de pacientes tanto na recepção quanto nos corredores da unidade.

No corredor da UPA Norte, uma senhora de 102 anos, em cadeira de rodas, aguardava o resultado do exame de sangue que havia feito há mais de 6 horas. A equipe da unidade informou aos pacientes que os exames estavam sendo feitos em outros laboratórios da rede de saúde municipal.

Por meio de nota, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte confirmou que o equipamento que processa exames de sangue na UPA Norte está quebrado e passa por manutenção. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a previsão é de que até a próxima quarta-feira (23) os exames voltem a ser processados na unidade, diminuindo o tempo de espera.

Sobre a falta de distanciamento entre pacientes, a Secretaria Municipal de Saúde informou que as regras estão sendo cumpridas, e que os pacientes com sintomas de síndromes gripais são atendidos em uma área reservada.

A UPA Norte foi inaugurada em agosto deste ano, e conta com três pediatras, dois ortopedistas e um cirurgião. De acordo com a secretaria de Saúde da capital, a unidade está com a equipe completa atualmente.