Fogo atinge Parque do Pau Furado, em Uberlândia

A direção do parque foi avisada às 10h30 sobre o fogo e uma força-tarefa com pelo menos quatro equipes do Corpo de Bombeiros, brigadistas contratados e voluntários, além de moradores da região foi montada para combater as chamas. Eram usadas bombas de água costais e abafadores.O incêndio teria começado em duas fazendas próximas ao Parque e um desses focos teria chegado até a entrada do Pau Furado e iniciado o maior dos incêndios. Além da vegetação, postes da rede de energia elétrica local fora destruídos. Uma árvore caiu e obstruiu a estrada que dá acesso à reserva. Ela foi retirada no fim da tarde, normalizando o trânsito, que precisou ser desviado.