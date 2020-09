Nos domingos e feriados, os onibus vão circular como dia normal, sem escala reduzida (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Com ano, osvão circular emcom a escala reforçada, conforme informou ano último sábado (5). Durante este domingo (6) e na segunda-feira (7), os ônibus vão circular com quadro de dia normal, sem escala reduzida.Dessa forma, aos domingos e feriados, o transporte coletivo terá viagens das 6h às 23h, sem interrupções no meio do dia. Além disso, as linhas alimentadoras terão viagens na faixa horária das 23h às 24h.Nos dias úteis, a mudança está no período noturno. Em especial na sexta e também no sábado, ônibus extras serão usados para atender a demanda.Uma das principais reclamções dos usuários do transporte urbano de BH em relação ao risco de contágio do novo coronavírus era justamente a superlotação em diversas linhas de ônibus da capital, em especial nos horários de pico.* Estagiária sob a supervisão da subeditora Ellen Cristie.