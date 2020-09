Previsão do tempo em BH: feriado de reabertura dos bares será de calor

Final de semana de reabertura dos bares será de calor (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)

feriadão e primeiro final de semana de reabertura dos bares na capital será de calor e céu aberto, aponta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nesta sexta-feira (4), a mínima em BH foi de 14,7°C e a máxima chegará a 29°C - tendência que persiste pelos próximos dias. será de calor e céu aberto, aponta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nesta sexta-feira (4), a mínima em BH foi de 14,7°C e a máxima chegará a 29°C - tendência quepelos próximos dias.









As temperaturas mínimas da capital devem ficar entre 13°C e 15°C e as máximas, até 30°C entre sexta e segunda (7). O céu aberto combinado com tempo seco favorece a grande variação de temperaturas. A umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30%.





Em Minas





A máxima no estado durante o feriadão poderá chegar a 36°C no Triângulo Mineiro, onde os índices de umidade do ar podem ficar abaixo dos 20%. A mínima em Minas será de 6°C, nas regiões mais elevadas do Sul do estado.





O tempo ficará seco em todo o estado, com exceção na faixa leste - Zona da Mata e vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce -, onde há maior umidade advinda do oceano. Não há chances de chuva.