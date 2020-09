Trio que aplicava golpes em sites de compra e venda é preso; prejuízo é de mais de R$ 200 mil

Materiais apreendidos pela Polícia Civil com os golpistas (foto: Divulgação/PCMG)









Iniciadas as negociações, geralmente não questionam o preço e começam a organizar a logística para entrega do produto. Marcam um dia para pegar, mas desmarcam em cima da hora, normalmente criando alguma história trágica ou urgente como desculpa.





Em seguida, afirmam que, mesmo desmarcando, ainda têm muito interesse no produto e remarcam a entrega para um outro horário, bem em cima da hora da conversa. Encaminham um comprovante de TED falso, encontram o vendedor rapidamente e fogem com o produto.





"As vítimas geralmente eram adolescentes ou idosos, que não têm muita familiaridade com transferências bancárias pela Internet. Falam que precisam pegar na hora, que estão com urgência, e que, como é um TED, o dinheiro só vai cair no dia seguinte, mas nunca cai", esclarece o delegado Gustavo Barletta.





Com o produto em mãos, os criminosos solicitavam um carro de aplicativo e fugiam, para encontrar os comparsas. "Os locais dos encontros eram ermos, sem câmeras de segurança. Recebiam e ficavam no meio da rua, para não levantar suspeitas", completa o delegado.





Os produtos eram rapidamente revendidos, com o intuito de ficar o menor tempo possível na mão dos criminosos e evitar flagrantes. "Durante as investigações até orientamos algumas vítimas a procurar os seus próprios pertences nessas plataformas de vendas, porque eles revendiam por lá", conta Barletta.





Foram apreendidos diversos produtos eletrônicos, como notebooks, celulares, video games, mas também produtos como faqueiros, jogos de panelas e até uma máquina de sorvete. A Polícia também apreendeu mais de R$ 3 mil em espécie, provindo dos crimes.





O último golpe foi aplicado na quinta-feira passada (27), quando levaram um aparelho celular. Na ocasião, a Polícia Civil, já com conhecimento do fato, se deslocou até Santa Luzia e iniciou a vigilância. Dois deles foram presos em flagrante na tarde do mesmo dia, recebendo o material roubado.





Os dois homens detidos informaram que havia mais uma pessoa envolvida, que seria o líder do esquema. A Polícia prendeu esse terceiro em um barracão, onde guardavam os produtos roubados para serem revendidos, chamados pelos criminosos de "chão". Eles usavam um outro imóvel para o mesmo fim no Bairro Tupi, em Belo Horizonte.





Um deles já tinha passagem por crime da mesma natureza. O líder do esquema, além de experiente, também tem histórico com tráfico de drogas.











*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira O caso acende o alerta para cuidados com golpes na Internet , ainda mais comuns durante este período de pandemia.*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira

A Polícia Civil prendeu em, na Grande BH, três suspeitos de aplicar odo "" em mais de 100 pessoas por meio dedena Internet. Segundo a corporação, o trio atuava diariamente desde janeiro deste ano. O prejuízo total estimado é de mais de R$ 200 mil.