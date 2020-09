PRF apreende 6 mil maços de cigarro contrabandeados em Leopoldina

O condutor do veículo foi autuado por contrabando (foto: Divulgação/ PRF) PRF) apreendeu, na noite dessa segunda-feira (31), cerca de seis mil maços de cigarro contrabandeados do Paraguai na BR-116, em Leopoldina, na Região da Zona da Mata mineira. Segundo a PRF, o material foi encontrado em um veículo durante uma fiscalização no km 765 da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal () apreendeu, na noite dessa segunda-feira (31), cerca de seis mil maços decontrabandeados dona BR-116, em, na Região da Zona da Mata mineira. Segundo a PRF, o material foi encontrado em um veículo durante uma fiscalização no km 765 da rodovia.





De acordo com a polícia, foi dada ordem de parada a um Fiat Palio Weekend com três ocupantes. Após a revista no interior do veículo, 12 caixas de papelão contendo seis mil maços de cigarro da marca Gift, de origem paraguaia. Ainda segundo a PRF, o homem, de 48 anos, que conduzia o automóvel não possuía documentação fiscal da mercadoria.

Questionado sobre a procedência da carga, ele revelou que buscou os cigarros em Cataguases, também na Zona da Mata, e os entregaria em Leopoldina. No interior do carro ainda foram encontrados R$ 11.500 em dinheiro e cheques.

Prisão e apreensão

Os três envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Leopoldina e o motorista foi autuado por contrabando. A carga de cigarros e o dinheiro foram apreendidos e o veículo utilizado para o transporte foi removido para o pátio credenciado pelo Detran.

* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.