Obras de duplicação vão interromper trânsito na BR-381 nesta quarta em Caeté

BR-381, em Caeté (foto: Reprodução/Google Street View)

Em virtude de obras de duplicação, a BR-381 terá o trânsito interditado em duas ocasiões desta quarta (26) e desta quinta-feira (27), em ambos os sentidos, na altura de Caeté.









Já nesta quinta-feira (27), a interrupção acontecerá às 12h, no km 424, também em Caeté, em ambos os sentidos. De acordo com o DNIT, a paralisação será por cerca de 20 minutos.





O órgão explica que a interrupção acontecerá por conta de detonação de rochas. As equipes do DNIT estarão presentes no local para orientar o tráfego.