Deslizamento de terra deixa trabalhadores soterrados em Carmo de Minas

Trabalhadores são soterrados e resgatados pelo Corpo de Bombeiros (foto: CBMMG/divulgação)

Umde 40 anos ficoue outros dois trabalhadores ficaram parcialmente cobertos pela terra após a queda de um muro de arrimo emno Centro de Carmo de Minas, no Sul de Minas. O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (18).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Carmo de Minas é atendida pela equipe de São Lourenço, também no Sul de Minas. “Na hora do acidente, uma viatura de vistoria e prevenção passava pelo local. O resgate foi imediato”, diz trecho da nota enviada pelo Corpo de Bombeiros.

O Corpo de Bombeiros explica que uma das vítimas foi arremessada e não ficou soterrada.“Ele e os colegas conseguiram retirar a outro trabalhador que estava parcialmente coberto”, completa.

Muro de arrimo tinha aproximadamente cinco metros (foto: CBMMG/divulgação)

O muro de arrimo tinha aproximadamente cinco metros. O trabalho dos bombeiros para retirar o homem de 40 anos durou cerca três horas. “A retirada da vítima só foi possível através de procedimento de segurança baseada no escoramento do terreno instável com tapume e tábuas para que não ocorresse um novo deslizamento, atingindo as equipes e a vítima”, afirma nota.

O SAMU e o helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros deram apoio ao socorro das vítimas. O homem soterrado teve fratura no membro inferior esquerdo e dores na bacia. Ele foi encaminhado para o Hospital de São Lourenço.