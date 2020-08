Campanha faz avaliação de segurança de motos de graça nesta quarta em BH

Ação acontece na Avenida Amazonas, na altura do Gutierrez (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press)





A campanha, batizada de "Ande Seguro", é promovida pela CDL/BH (Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte), teve início às 10h e vai até às 14h, na sede da By Moto, no Gutierrez. Dezenas de motociclistas, entre eles entregadores, já foram beneficiados.





No total, doze itens das motos e equipamentos de segurança serão avaliados, entre eles capacetes, freios, pneus, rodas e condições gerais do veículo. Os condutores também receberão linha corta cerol e poderão participar de sorteios e concorrer a brindes.





"São profissionais fundamentais para os setores de comércio e serviços, principalmente neste momento de pandemia, para fazer com que produtos e alimentos cheguem de forma segura à população", diz Marcelo de Souza e Silva, presidente da CDL/BH. É a segunda edição da campanha e a primeira, realizada em 12 de julho, beneficiou 190 motociclistas.

Osque passarem pela avenida Amazonas, 3.045, no Gutierrez, poderão avaliar as condições de suas motos e dosde forma. Além disso, receberãode, com álcool em gel e sabonetes.