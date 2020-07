Pesquisa revela os presentes mais procurados para o Dia dos Pais na quarentena

Pesquisa do Google revela que 28% das pessoas pretendem comprar presentes para o Dia Dos Pais (foto: Pixabay) Google revela quais os itens estão em alta para as compras de Dia dos Pais este ano. Consumidores têm buscado muito por tênis de corrida, bicicleta, smart watch e camisetas tal pai, tal filho para presentear. Uma pesquisa feita pelorevela quais os itens estão em alta para as compras deeste ano.têm buscado muito por tênis de corrida, bicicleta, smart watch e camisetas tal pai, tal filho para presentear.









Presentes como camisetas tal pai, tal filho registrou aumento de busca em mais de 97%. Smart watch, 59%, bike e acessórios, 40%, chuteira, 22%, tênis de corrida, 21% e carteira masculina, 13%.





O estudo revelou também que a preferência dos consumidores também mudou com as medidas de prevenção à COVID-19. Dezenove por cento das pessoas entrevistadas não pretendem comprar presentes em lojas físicas. E 21% dos que querem ir até o local, fazem a opção de ir em lojas com menos pessoas circulando e outros 21% escolhem um ambiente seguro. Já para 17% dos consumidores, o planejamento é ir em algum lugar próximo e fazer uma compra rápida.





Enquanto 40% vão fazer as compras on-line nas cidades em que permanecem com as lojas físicas fechadas. E por causa disso, a categoria do presente também vai mudar. Cerca de 25% das pessoas escolhem os produtos mais fáceis de comprar on-line e outros 25% para evitar a troca. Enquanto 18% optaram por presentes mais baratos e outros 18% em produtos que ajudem na quarentena.





Compras em BH

De acordo com uma pesquisa do Índice de Confiança do Consumidor (ICC-BH) , os consumidores de Belo Horizonte pretendem gastar 23,9% menos com os presentes para o Dia dos Pais que no último ano. Esse é o menor número dos últimos cinco anos.

*Estagiária sob supervisão de Álvaro Duarte