CDL volta a cobrar da Prefeitura de BH data para reabertura do comércio

Comércio não essencial está fechado em Belo Horizonte desde o dia 29 de junho (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

(Abrasel/MG) voltou a cobrar da Prefeitura de BH uma data para a reabertura do comércio. Em nota enviada no fim da tarde desta quinta-feira, a Abrasel/MG disse que a associação não foi convidada para o encontro. "PBH continua perdida. Mais uma reunião improdutiva", disse.Representantes dos lojistas da capital secom o prefeito Alexandre Kalil (PSD), na Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), na tarde desta quinta-feira (30), em busca de um acordo para que os estabelecimentos tenham autorização para reabrir as portas."Mas a gente não lamenta a intransigência e odo prefeito, que não aceita dialogar com quem tem divergências e opiniões contrárias às dele. O que a gente lamenta mesmo é que mais uma vez ficamos sem resposta para uma pergunta que milhares de pessoas em nossa cidade - principalmente empreendedores que estão já no limite de suas forças para manter os seus negócios e trabalhadores que já perderam seus empregos ou estão prestes a perder - querem saber: quando vamos reabrir o comércio?", questionou a nota enviada.A intenção dosera aproveitar a proximidade do Dia dos Pais para reabrir o comércio e evoluir nas vendas. Apenas serviços essenciais estão autorizados a funcionar em Belo Horizonte. O Sindicato de Lojistas de Belo Horizonte (Sindilojas-BH), por exemplo, aposta na proposta de quatro dias de portas abertas e três fechadas. Shoppings ficariam abertos de quarta a sábado, enquanto os demais estabelecimentos funcionariam de terça a sexta.O prefeito afirma, no entanto, que está "com os números" e que ainda não há previsão para reabertura de nenhum setor. "A partir desta semana começamos com números mais animadores apesar do índice alto de ocupação (de leitos)".Kalil informou que os secretários vão conceder uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira (31), mas não mencionou qual será o assunto. "Não tem astrologia aqui, vamos reunir, sentar, conversar. Todos serão informados dos números da ciência", lembrou, ressaltando o pedido à população de manter o isolamento social. "Queria pedir ao povo que fique em casa porque estamos começando a ver uma luz no fim do túnel", finalizou.