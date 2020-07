Ladrões roubam casa de juíza no Bairro Santo Antônio, mas um é identificado e preso

Bairro Santo Antônio, Região Centro-Sul de BH (foto: Beto Novaes/EM/D.A press) câmeras de segurança da casa da uma juíza, na Rua Mangabeiras, no Bairro Santo Antônio, possibilitaram que a Policia Militar agisse rapidamente na noite desta segunda-feira (27) e conseguisse identificar e prender um dos dois ladrões. O sistema dede segurança da casa da uma, na Rua Mangabeiras, no Bairro Santo Antônio, possibilitaram que a Policia Militar agisse rapidamente na noite desta segunda-feira (27) e conseguisse identificar e prender um dos dois ladrões.

Enquanto um dos homens vigiava a doméstica, o outro recolhia pertencer da juíza. Foi até seu quarto e pego joias, roupas, óculos e relógios. Fugindo em seguida.





Tão logo chegou em casa, a juíza entrou em contato com a PM, que enviou ao local uma viatura, comandada pelo Tenente Caio. Depois de assitirem ao vídeo de segurança da casa, os policiais saíram no encalço dos assaltantes.

Um dos homens, M.D., foi preso no Moro do Papagaio, para onde os dois suspeitos teriam fugido. O outro continua desaparecido, mas uma grande operação de busca foi montada pela PM. Parte das joias e do material roubado foram recuperados.