Pitbull Sansão, que teve as patas decepadas por facão, volta para casa

O pitbull Sansão com o tutor Nathan Braga, em sessão de fisioterapia com profissional de hospital veterinário: o "cão guerreiro" já consegue andar com ajuda de equipamento







Sansão, que está com seu tutor e família desde filhote, volta para casa hoje, para a alegria das muitas pessoas que torciam pela sua recuperação. O cão, de 2 anos, da raça pitbull, está longe do lar, em Vespasiano, desde 6 de julho, quando foi vítima de maus-tratos e teve as patas traseiras arrancadas por agressores com o uso de um facão.





Desde então, Sansão está internado e recebendo os cuidados necessários no Hospital Veterinário Arnaldo. O tutor do animal, Nathan Braga, de 21 anos, conta que o quadro clínico do cão é estável, e se diz grato pela ajuda veterinária oferecida a Sansão.





“Ele está se recuperando e se readaptando muito bem. Sansão é muito forte e estamos aprendendo muito com ele também, pois se mostrou um cão guerreiro. E isso tudo não seria possível se não fosse a Júlia, veterinária da Clínica Kit Kat, que prestou os primeiros socorros ao Sansão. Se não fosse por ela, ele não estaria aqui, forte do jeito que está.”













Braga destaca, ainda, a ansiedade em ter novamente a presença do pitbull em seu dia a dia, visto que, apesar das visitas diárias, o tutor e sua família sentem falta da alegria do cão. “Já tem mais de três semanas que ele está longe da gente. Sentimos muita saudade e estamos também muito ansiosos pela sua volta”, afirma.

O caso de Sansão repercutiu nas redes sociais, após postagem de Nathan em seu perfil no Instagram relatando o ocorrido, e mostrando o estado em que encontrou seu cão. “Foi muito difícil encontrá-lo naquela situação, e muito emocionante também. Senti muita tristeza pelo que aconteceu, mas ele mostrou sua força, o que me alegrou. Foi uma mistura de sentimentos pela força e pela garra que ele tem, principalmente por ter passado por tudo isso, continuar lutando e mostrar que o amor sempre vence”, diz.





O apoio recebido nas redes sociais também foi importante neste momento, segundo Braga. O tutor de Sansão conta que, a princípio, o vídeo postado em seu perfil não tinha como objetivo pedir ajuda ou qualquer forma de contribuição, mas sim de se tornar uma denúncia. No entanto, a surpresa foi boa.





“Recebemos muitas mensagens de carinho e apoio, e estamos muito felizes com isso. Sansão ganhou muitos presentes também, como cama, petiscos e duas cadeirinhas de empresas que entraram em contato conosco, uma da Max Locomotion e outra da Pés de pets, que o ajudarão na locomoção. Ficamos muito felizes com isso. Também a fisioterapia tem sido muito boa para ele.”





Devido à repercussão do caso, Braga conta que um perfil foi criado, exclusivamente, para Sansão no Instagram (@todospor.sansao), no qual são feitas atualizações diárias sobre o estado clínico do cão e sua rotina, repleta de brincadeiras. “Temos o intuito, também, de mostrar que ele não era um cachorro agressivo e nunca foi, o que não mudou após o ocorrido. Ele continua dócil, brincalhão e bem confiante nas pessoas. Sansão sempre foi um cachorro superdócil, e essa página foi criada para mostrar como é o dia a dia dele e como é um cachorro muito saudável e tranquilo.”





OCORRÊNCIA O cão foi agredido e teve as patas decepadas em 6 de julho. Foi registrado boletim de ocorrência na Polícia Militar de Minas Gerais, segundo relatos do tutor. O caso ocorreu dentro de uma propriedade privada, na MG-424, e foi encaminhado à Justiça.





Braga declarou que demais medidas cíveis e criminais serão tomadas pela família, em conjunto com os advogados que se responsabilizarão pela defesa do cão. “Vamos tomar todas as providências para que isso não fique impune e não caia no esquecimento também.”.





Em relato feito em suas redes sociais, Braga diz não ser essa a primeira vez que os acusados do crime fazem esse tipo de crueldade. Há pouco mais de um ano, Zeus, pai de Sansão, teve a coluna partida ao meio com ataque desferido por facão.





Os maus-tratos a Zeus não ocorreram em propriedade privada. No entanto, Braga afirma que, em nenhum dos casos, os cães ofereceram risco às pessoas presentes nos locais em que se encontravam.





A Polícia Civil informou que aguarda manifestação do Ministério Público para, se necessário, dar continuidade às investigações.





CRIME No Brasil, qualquer ação de maus-tratos direcionada a animais pode ser tipificada como crime, de acordo com o artigo 32, da Lei 9.605/98, que trata de crimes ambientais e estabelece pena de detenção de três meses a um ano e multa para práticas de abuso, maus-tratos, ferimento e mutilação de animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.





Segundo a Lei de Crimes Ambientais, “incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos”. A pena é aumentada entre um terço e um sexto se ocorrer morte do animal.









DENUNCIE

Em caso de maus-tratos, denuncie pelos contatos oficiais:

» Polícia Militar – 190 » Corpo de Bombeiros – 193 » Polícia Ambiental – (31) 2123-1614 » Delegacia de Crimes contra Fauna BH – (31) 3207-2500 » Denúncia anônima – 181

enquanto isso...

...filhote morre após agressão



Um cachorro de apenas seis meses morreu na noite de ontem após ter as patas quebradas e o pênis arrancado. O vira-lata foi encontrado em estado grave no Bairro Santa Clara 2, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com Lívia Almeida, voluntária da ONG Bicho Loko, que socorreu o animal, o pedido de ajuda chegou pelas redes sociais na terça-feira. Segundo a voluntária, um rapaz entrou em contato com a ONG relatando que sua prima havia encontrado o animal na rua e que foi orientado a levá-lo ao local para que fosse socorrido. Antes que isso fosse feito, entretanto, o cão foi levado a um veterinário, que sugeriu a eutanásia, relatou. Após novo contato da pessoa que encontrou o animal em busca de uma segunda opinião, o marido de Lívia terrminou buscando o filhote às pressas, mas o cão morreu por infecção generalizada após ser atendido por uma médica veterinária ligada à ONG. A profissional confirmou o histórico de agressão e concluiu que o animal também apresentava uma lesão antiga na coluna.