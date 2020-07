Justiça autoriza pai de criança com epilepsia a plantar maconha para fins medicinais em BH

A planta poderá ser cultivada em quantidade estritamente necessária para dar continuidade ao tratamento do paciente (foto: pixabay/divulgação)

A decisão

(TJMG) concedeu autorização ao pai de uma criança para que faça o plantio, o cultivo, a extração das plantas depara dar continuidade ao tratamento dedo filho, de 12 anos.O pai da criança entrou com o pedido liminar na Justiça. A criança tem epilepsia refratária esevero, decorrentes da Síndrome de Dravet e, desde os 7 anos, vinha se submetendo a tratamento com o, para controle de crises convulsivas e outros sintomas da doença.Em virtude de seu estado clínico, a criança já tinha feito uso de muitosDe acordo com o TJMG, o pai do paciente possuiexpressa e individual da Agência Nacional de Vigilância Sanitária () para a importação do fármaco. Porém, diante de dificuldades atuais para a importação do produto, a criança passou a fazer uso deda planta, mas a um, tendo em vista que as marcas comercializadas nas farmácias do país possuem alto custo: a venda de um frasco de 30ml do remédio pelo valor de mais de R$ 2 mil.No pedido, o pai argumentou que o tratamento se tornoupara a família e pediu então a concessão da liminar para que, em sua casa, pudesse plantar, cultivar e ter a posse e administrar o uso junto ao filho, para fins medicinais.O pai ainda pediu para que fosse expedida ordem ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais ao chefe da Polícia Civil de Minas Gerais para não exercerem práticas que possam configurar constrangimento ilegal, como apreensão das plantas.A decisão, publicada pelo TJMG nesta quinta-feira, é do desembargador Henrique Abi-Ackel Torres, da 8ª Câmara Criminal do TJMG. A decisão foi proferida na última quarta-feira (22/07). Foi autorizado o uso apenas do óleo extraído da maconha, sendo vedado seu consumo de qualquer outra forma."Diversos órgãos judiciários do país têm acolhido tal argumentação e dado tutela jurisdicional para situações assemelhadas à presente. A literatura médica, assim como a doutrina jurídica, vem evoluindo com relação à utilização de remédios à base da planta ora em cotejo, para tratamento de diversas doenças, inclusive as enfermidades apresentadas pelo paciente", observou o magistrado.Entre outros pontos, o desembargador destacou que a própria Anvisa vem regulamentando produtos derivados da Cannabis e que a criança, desde os 5 anos de idade, fazia uso de diversos medicamentos convencionais para controlar sua doença, sem resultado satisfatório. Apenas após o início do uso contínuo do óleo extraído da planta, ele obteve melhora.Ao decidir, o desembargador destacou ainda que "devido à atual situação econômica e pandêmica atravessada pelo país, o alto custo do medicamento importado tem dificultado a continuidade do tratamento". Ressaltou também a existência prévia de autorização de importação do medicamento fornecida pela Anvisa ao paciente.