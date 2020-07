Homem agride grávida de nove meses no Centro de Belo Horizonte

Mulher está em observação no Hospital Odilon Behrens (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 9/10/18)

Foi, no início da tarde desta terça-feira (21), um homem de 36 anos queuma mulherde nove meses com chutes na barriga, além de bater a cabeça dela contra a parede. O casal vivia junto e as agressões aconteceram depois de uma discussão entre os dois na Rua São Paulo, Centro de Belo Horizonte – onde fucniona uma casa alugada por uma ONG para abrigar pessoas em situação de rua.



O homem é pai da criança que está por nascer. O sargento Guirra, do 1º BPM, que atendeu ao chamado, conta que, segundo testemunhas, durante forte discussão, a mulher, de 31, chamou o companheiro de 'corno' e disse que não queria que ele fosse o pai da criança.





Nesse instante, oteria feito menção de bater na mulher, mas foi contido e retirado do imóvel. Pouco tempo depois, ele retornou, cercou a mulher e começou a agredi-la. Agarrou-a pelos cabelos e começou a bater a cabeça dela contra a parede. A mulher caiu no chão e ele, então, passou a chutar a barriga dela.Outros moradores do local intervieram, afastando os dois e chamaram a. O agressor conseguiu fugir.

Mulher é socorrida e levada para hospital

Ao chegar ao local, o sargento Guirra viu que a mulher estava passando mal e, como os policiais não conseguiram uma ambulância, nem do SAMU e nem dos Bombeiros, para socorrê-la, eles colocaram a mulher dentro da viatura policial e a levaram para a UPA Centro-Sul. De lá, ela foi encaminhada para o Hospital Odilon Behrens, onde permanece em observação.A primeira informação, segundo o policial, é que ela não corre risco de vida, nem a criança.O agressor foi preso e levado para a, onde foi autuado em flagrante.