'A morte está cada vez mais perto', diz Kalil sobre coronavírus em BH

Kalil defendeu as restrições adotadas pela PBH por conta da COVID-19 (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Reunião agendada

tem 270 óbitos pelo novo, segundo boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta segunda-feira (13). Para o prefeito Alexandre(PSD), a aproximação dos números à “vida real” da população torna as medidas restritivas necessárias.“Tem uma coisa que não vou levar para a minha vida, para as minhas costas, que é. E a morte está cada vez mais perto. O doente agora é seu vizinho, seu amigo, é o conhecido do seu conhecido. E ela está chegando muito próxima da gente”, avaliou, nesta segunda, em transmissão ao vivo feita no Facebook.Kalil pediu “desculpas” aos afetados pelas medidas, mas crê na recuperação da cidade após o fim da pandemia. Segundo ele, a necessidade de retomar a economia não pode se sobrepor às baixas causadas pela infecção.“Me perdoem, principalmente os comerciantes e os desempregados, que estão sofrendo. Mas, gente, nós vamos arrumar tudo de novo. A pandemia veio. Nós tivemos duas grandes guerras mundiais, nós tivemos a gripe espanhola. E o mundo está aí, voltou ao normal. Mas quando você perde um filho, quando você perde um irmão, um pai, uma mãe, por pressão, incompetência ou desleixo, é uma coisa que não é possível que todos não fiquem indignados”, afirmou.O chefe do Executivo municipal anunciou, para a próxima quarta (15), reunião com representantes do comércio. Ele ressaltou que o fechamento do comércio é uma medida passageira, mas pediu compreensão: “Não adianta a pressão”, avisou Em, podem funcionar apenas os serviços tidos como essenciais. O decreto que determinou a volta da capital mineira à fase zero de flexibilização do isolamento completa 15 dias de vigência nesta segunda