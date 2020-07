Bombeiros capturam cobra em casa no Triângulo Mineiro

Cobra encontrada em quintal (foto: Corpo de Bombeiros/ Divulgação)

Uma cobra foipeloem uma casa na tarde desta segunda-feira, em, na Região do Triângulo Mineiro. O animal é da espécie Chironius carinatus.Os bombeiros atenderam ocorrência na Rua Renato Manfredini júnior, no Bairro Itália, depois de moradores avistarem o animal no local. A cobra tinha, aproximadamente,Ela foi imobilizada pelos bombeiros e então colocada em caixa de segurança para ser transportada até uma mata emDe acordo com os bombeiros, o animal é bastante ligeiro e arisco e pode morder. O animal é venenoso, mas sua mordida traria riscos a crianças e pessoas com alguma comorbidade.Os bombeiros explicaram que o animal tem facilidade de se esconder, principalmente, em árvores. Por isso, o nome popular de