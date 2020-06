Assalto mobiliza polícia e fecha Avenida Afonso Pena; criminoso fugiu

Quando a polícia chegou, o homem já tinha fugido (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press.)

Avenida Afonso Pena chegou a ficar fechada por alguns minutos (foto: WhatsApp/ Reprodução )

Um homemfuncionárias de um centro ortopédico na, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de BH na manhã desta segunda-feira. As primeiras informações davam conta de que se tratava de um assalto com reféns, mas o criminoso fugiu antes mesmo da chegada da polícia.A podóloga L.C. de 30 anos, contou que ela foi rendida por volta de 10h. " O homem chegou jáe pedindo os. Eu disse que eu iria pegar o meu aparelho. Eu subi, chamei as meninas que estavam no café e a gente se trancou no".De dentro do banheiro, ela avisou o dono da loja e chamou a polícia. "Ele ficava me chamando", contou ela. Ela conta que o assaltante tinha por volta de 25 anos e estava nervoso. Seis funcionárias estavam dentro da loja.A polícia fez um cerco em plena Avenida Afonso Pena, próximo ao número. Houve um momento em que nenhum carro passava pela via.Mais de dez viaturas se mobilizaram na ocorrência. Diversossepara obter informações sobre o assalto.Um celular foi roubado e o homem fugiu antes da chegada da polícia.