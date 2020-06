Trabalho infantil: 6.093 crianças e adolescentes são resgatados

Garoto trabalhando em carvoaria (foto: Agência Brasil)

De 2017 até abril de 2020, 6.093 crianças e adolescentes foram retirados de condições irregulares de trabalho em 2.438 ações de fiscalização contra oem todo país. Em Minas Gerais, no mesmo período, 288 foram resgatados em 196 ações de fiscalização contra prática irregular.



Os números divulgados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (antigo Ministério do Trabalho) do Ministério da Economia, nessa sexta-feira (12), Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. Foi lançada a campanha em nível nacional que tem como tema “COVID-19: agora mais do que nunca, protejam crianças e adolescentes do trabalho infantil”.



A campanha envolve uma série de iniciativas voltadas para a conscientização sobre a proteção dos direitos da infância e da adolescência. As ações em Minas Gerais são desenvolvidas pelo Ministério Público do Trabalho (MPT-MG) e pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT-3ª Região), junto com outros parceiros. A Rede Nacional de Combate ao Trabalho Infantil realiza programação extensa nas redes sociais e internet durante todo o mês de junho.



Os últimos números sobre o tema, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base na Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (PNAD/2016), aponta a existência 1,8 mil crianças e adolescentes, na faixa de 5 a 17 anos, trabalhando no Brasil, número que aumenta para 2,4 milhões considerando o trabalho para o próprio sustento. A pesquisa apontou a existência de 190 mil crianças de 5 a 13 anos na condição de trabalho infantil.



De acordo com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, os setores econômicos, em Minas Gerais com maior número de crianças e adolescentes retirados do trabalho infantil são: manutenção e reparação de veículos automotores; restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas; comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo; e produção de lavouras permanentes.



Nos primeiros meses de 2020, antes da pandemia do coronavirus, foram realizadas 15 ações fiscais contra o trabalho infantil no estado. Elas resultaram na retirada de 20 crianças e adolescentes de atividades irregulares.



A Constituição Federal e a legislação brasileira proíbem o trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como o trabalho realizado em locais prejudiciais à formação, ao desenvolvimento físico, psíquico, moral e social a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos – salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, como premissa para proteger crianças e adolescentes. O Estatuto de Criança e do Adolescente (ECA) proíbe qualquer tipo de trabalho para menores de 14 anos.

NOTA DO CONANDA

Nesta sexta-feira, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) divulgou uma nota pública em que chama atenção para maior conscientização sobre o combate ao trabalho infantil diante da crise gerada pela pandemia da COVID-19. O Conanda alerta que “é urgente, ainda, a necessidade de aprofundamento das políticas públicas indispensáveis à prevenção e ao combate ao trabalho infantil para que o Brasil possa atingir a meta de erradicação até 2025”.



“Para o contexto de 2020, destacamos que a pandemia gerada pela COVID-19 irá impactar em uma crise de empregabilidade, com consequências ainda mais significativas para as populações vulneráveis e hipervulneráveis, agravando as situações engendradoras do trabalho infantil. A pandemia traz um cenário de crise gerada pela perda da renda familiar, perda do acesso à educação e também, as dificuldades ao acesso ao sistema de saúde”, diz o órgão.



“Estamos tratando de um contexto de crianças e adolescentes pobres, em sua maioria negros, que terão seu futuro ceifado por uma dura realidade de sobrevivência. Por isso, governo e sociedade civil devem criar medidas estratégicas, de prevenção e monitoramento de novas frentes desafiadoras para esta modalidade de violação de direitos, das quais destacamos a possibilidade de evasão escolar e novos riscos ocupacionais em empregos tradicionalmente seguros”, observa o Conanda.