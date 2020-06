Conheça o espaço que vai atender diariamente 600 moradores de rua de BH durante a pandemia

(foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A press) sábado (13), as portas da Serraria Souza Pinto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, estarão abertas para acolher pessoas em situação de rua diariamente, durante a pandemia do novo coronavírus. Nesta sexta-feira (12), a reportagem do Estado de Minas foi até o local para conhecer a estrutura montada para oferecer serviços de cuidados com a saúde, higiene, alimentação e assistência social para essa população extremamente vulnerável neste momento. A partir deste(13), as portas da, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, estarãopara acolherdiariamente, durante ado novo. Nesta sexta-feira (12), a reportagem dofoi até o local para conhecer amontada para oferecer serviços de cuidados com a saúde, higiene, alimentação e assistência social para essa população extremamente vulnerável neste momento.









O acesso ao local será feito por grupos de 50 pessoas, que primeiramente vão passar por uma barreira sanitária com avaliação de saúde.





O espaço foi dividido em praças. Em uma delas, serão entregues os lanches, em outra, profissionais da saúde vão avaliar a presença de sintomas do novo coronavírus e, em uma terceira, estarão disponíveis sanitários e locais para banho.Com relação à questão social, serão prestadas informações sobre documentos, denúncia a respeito de violência e explicações sobre os direitos humanos.





A iniciativa denominada “Canto da Rua Emergencial”, é uma realização da Pastoral de Rua da Arquidiocese de BH, do Instituto Unibanco e do Vicariato Episcopal para Ação Social, Política e Ambiental, tendo como apoiadores o governo do estado de Minas Gerais, a Prefeitura de Belo Horizonte, a Pastoral Nacional do Povo da Rua e o Movimento Nacional do Povo da Rua.





Outras ações

Outros projetos como a distribuição de cerca de 1.200 cafés da manhã, aos sábados e domingos nas regionais de BH vão continuar durante este período. A estrutura da quadra do Colégio Santo Antônio, vai manter o fornecimento de insumos para produção de refeições para mais de 50 projetos que distribuem marmitex para a população de rua, além do fornecimento também de kits higiene pessoal para distribuição.





Serão disponibilizadas à 150 pessoas da população de rua, que fazem parte dos grupos de risco, hospedagem com café da manhã, almoço e jantar, além de acompanhamento sócio assistencial.





Com a aproximação do inverno e suas baixas temperaturas também serão distribuídos cerca de 2 mil kits inverno por diversas regionais da capital.





Nesses espaços de abrigamento também estão sendo desenvolvidos projetos de geração de trabalho e renda como a produção de produtos de limpeza e mini sabonetes que são adquiridos pela própria ação, para serem usados nas atividades de limpeza e banho na Serraria.





*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz