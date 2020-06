Zema entrega ambulâncias e leitos de UTI em Guanhães

Governador Romeu Zema visita o Hospital Regional Imaculada Conceição, no Vale do Rio Doce, que ganhou novos equipamentos (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG/Divulgação) O governador Romeu Zema (Novo) entregou duas ambulâncias, inaugurou 10 leitos de UTI e autorizou o repasse de R$ 200 mil à rede de urgência e emergência de em Guanhães, no Vale do Rio Doce, nesta segunda-feira (8/6). Os equipamentos serão usados para atendimento e tratamento de infectados pelo novo coronavírus na região. Durante a cerimônia, os prefeitos de nove municípios também assinaram o termo de adesão ao plano Minas Consciente, criado pelo governo estadual para propor a retomada segura e responsável da economia nas cidades mineiras durante a pandemia.





Os leitos de UTI vão ampliar a capacidade de atendimento do Hospital Regional Imaculada Conceição (HIC) para tratamento às vítimas da COVID-19. A estruturação foi viabilizada, entre outras parcerias, a partir de projeto de captação de recursos junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que disponibilizou R$ 460 mil.





A proposta foi coordenada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), em conjunto com representantes do Ministério Público, HIC e municípios da microrregião de Guanhães (Carmésia, Dom Joaquim, Dores de Guanhães, Guanhães, Materlândia, Rio Vermelho, Sabinópolis, Senhora do Porto e Virginópolis). A previsão é que os leitos entrem em funcionamento no dia 1 de julho.





“Fico satisfeito de a região estar relativamente bem controlada no que diz respeito aos casos de COVID-19 e de nós conseguirmos entregar ambulâncias. Também entregamos leitos para ampliar a estrutura hospitalar. Esses esforços são para que não tenhamos em Minas Gerais aquilo que nós assistimos com muita tristeza em outros locais, com pessoas sem condição de serem atendidas. Esse é um trabalho conjunto, ninguém sozinho consegue fazer tudo”, afirmou o governador.





Ele reafirmou ainda o compromisso da gestão estadual com os prefeitos mineiros. “A política responsável entende que a prefeitura, o Estado e a União são um bem público e têm obrigação de devolver serviços à população, sem privilegiar ou favorecer determinados grupos ou pessoas. Temos avançado; os prefeitos sabem que, desde fevereiro do ano passado, temos cumprido os compromissos que o antigo governador não cumpriu e, desde janeiro deste ano, estamos pagando aquilo que ele não pagou. Isso não é tirar um coelho de uma cartola, é fruto de muito esforço”, disse ele, referindo-se ao antecessor Fernando Pimentel (PT).





A prefeita de Guanhães, Dorinha da Farmácia, comemorou o investimento na da região. “Entregaremos à população 42 leitos de enfermaria para assegurar o tratamento durante a pandemia, bem como 10 leitos de UTI, uma demanda antiga e um sonho da população dos nove municípios, que já perdeu várias vidas por falta dessa estrutura. Infelizmente, vivemos um momento de incertezas, mas cheio de desejo e esperança do final desta crise que nos trará, apesar de tudo, essas conquistas”, afirmou.