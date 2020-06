Coronavírus: videochamadas e mensagens aliviam isolamento na Santa Casa de BH

(foto: Santa Casa/Divulgação)

As videochamadas têm ganhado espaço na vida das ésspas durante o isolamento social provocado pela COVID-19. São reuniões de trabalho, aulas e até festas on-line. Devido à restrição da entrada de visitantes e acompanhantes nos hospitais, a equipe da Santa Casa de Belo Horizonte desenvolveu uma ação para reaproximar os pacientes e familiares. A campanha +Carinho é um projeto que entrega mensagens enviadas pela família em um cartão e agenda videochamadas para pacientes em tratamento na unidade.

O projeto começou em 1° de maio e, nos primeiros 15 dias, foram realizadas 166 chamadas e entregues 78 mensagens. Segundo a coordenadora do Serviço de Relacionamento com o Cliente do Grupo Santa Casa BH (SAC), Gleiciane Morais de Lima, o projeto é um sucesso. “Neste momento em que precisamos de distância para cuidar uns dos outros, acreditamos que o carinho pode acontecer de várias formas, até mesmo com bilhetinho ou com uma ligação telefônica. Estamos muito felizes com a receptividade dos familiares e os benefícios dessa ação para os nossos pacientes. São muitas histórias emocionantes, com pessoas de outras cidades e até de outros países”, disse.





Uma das pacientes, Isabel dos Santos, tem 87 anos e conversou com duas filhas e netos que moram nos Estados Unidos para contar que estava recebendo alta hospitalar. “Tem 25 anos que não vejo a minha filha, Márcia, e estou muito feliz por conseguir matar um pouco da saudade. Esse projeto é a melhor demonstração de amor ao próximo. É maravilhoso ver minha família e poder contar que estou bem”, afirma.





Saiba como usar o serviço:

Quem quiser enviar uma mensagem para os pacientes, basta acessar o site criado especialmente para a campanha Carinho (clique aqui).

para os pacientes, basta acessar o site criado especialmente para a campanha Carinho (clique aqui). As videochamadas podem ser agendadas pelos telefones (31) 3238-8731 e (31) 98323-7850 (WhatsApp) ou por e-mail no sac@santacasabh.org.br





* Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa