Bairros da Região Leste de BH amanhecem sem água; saiba quais

Moradores de alguns Bairros da Região Leste de Belo Horizonte devem ficar atentos à interrupção emergencial do abastecimento de água pela Copasa na manhã desta segunda-feira(1).



Ao todo, sete bairros serão afetados, sendo eles: Esplanada, Horto, Paraíso, Pompeia, Santa Efigênia, Saudade e Vera Cruz. As causas não foram informadas pela empresa.



De acordo com a companhia, a previsão é de que a normalização do abastecimento ocorra, gradativamente, no decorrer da tarde desta segunda-feira.