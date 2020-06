Entrega de cestas básicas e kits de higiene muda e é aperfeiçoada em Belo Horizonte

(foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

A partir desta segunda-feira, arealizada pela Prefeitura de Belo Horizonte para auxílio a, além de pessoas em situção de, é aperfeiçoada. A PBHàs informações para recebimento das cestas básicas distribuídas durante a pandemia. A alteração também vale para as informações sobre os. De agora em diante, as cestas básicas passam a ser disponibilizadas junto aos produtos de higiene. Começando nesta segunda-feira, todos os grupos têm a, e a retirada no supermercados acontece a partir desta quarta-feira (3).A consulta agora é feita em novo endereço. Quem tentar acessar o antigo site, será logo direcionado à plataforma unificada ( confira as informações de retirada neste link ). A mudança tem como objetivoe evitar que uma pessoa não encontre seus dados ao acessar equivocadamente a plataforma da educação, quando, na verdade, deveria acessar a consulta para famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica. Osna própria página da consulta permanecem os mesmos."A medida qualifica a atuação da prefeitura a partir da escuta das famílias atendidas e da percepção das equipes intersetoriais que atuam nesta ação. Este é mais um passo para melhoria do atendimento, já que no momento inicial da pandemia tivemos que agir muito rapidamente para que o acesso imediato fosse garantido", diz a secretária municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, Maíra Colares.Outro procedimento revisto para otimizar a entrega das cestas básicas e kits de higiene é a. A, de acordo com a capacidade dos supermercados, com a ordem de entrega dos meses anteriores. As famílias que retiram os produtos no início do mês continuarão retirando nesse período, já que as cestas e kits foram planejados para durarem por 30 dias. Haverá a distribuição enquanto durar a situação de emergência por causa do coronavírus.Moradores deforam orientados quanto às mudanças. Na última semana, a PBH enviou mensagens de texto nos celulares de quase 100 mil famílias que têm direito às cesta básicas, cadastradas em políticas de habitação e no CadÚnico. As equipes de saúde entregaram ainda uma média de 300 mil panfletos para este público, com orientações sobre o acesso à cesta. Os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e a Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (Urbel) também estão reforçando a busca ativa aos usuários, a fim de alcançar famílias que não retiraram os produtos em maio, ampliando o acesso no mês que começa.