coletiva de imprensa anunciou a prisão do autor do crime (foto: foto: Divulgação/Redes sociais PCMG) se entregou à Polícia Cívil de Minas Gerais nessa terça-feira (12) e assumiu a culpa do assassinato de Jeniffer Flaviana Soares, de 19, que foi visitar a mãe e acabou degolada pelo ex-padrasto. Segundo a polícia, durante a prisão, sem demonstrar arrependimento, Célio Silva ainda teria prometido que, ao sair da cadeia, matará outra irmã da vítima. Célio Matozinhos de Castro Silva, de 36 anos,de Minas Gerais nessa terça-feira (12) ea culpa dode 19, que foi visitar a mãe e acabou degolada pelo ex-padrasto. Segundo a polícia, durante a prisão, sem demonstrar arrependimento, Célio Silva ainda teria prometido que, ao sair da cadeia, matará outra irmã da vítima.





Durante a prisão, Célio informou para a polícia que a motivação do crime foram as desavenças que sempre teve com a ex-enteada, dizendo que ela era muito sem educação e falava palavrão proxima de seus filhos, o que ele não aceitava.





Em coletiva, a delegada Ingrid Estevam, titular do Núcleo Especializado de Investigação de Feminicídio, informou que testemunhas da família da vítima haviam ouvido Célio dizer em outra ocasião que "pra matar tem que ser no facão, porque você apresenta dois ou três dias depois e não dá nada. Bobo é homem que mata mulher no tiro".





Além disso, segundo a delegada, o autor do crime teria dito durante o anúncio de prisão que quando solto iria matar a filha mais nova (de apenas dois anos) de sua ex-companheira. No sábado, antes de executar o crime, Célio já teria dito que a mulher teria “uma grande decepção” no dia seguinte.





Segundo a mãe da vítima, a filha, que morava na região do Barreiro, tinha desavenças anteriores com o suspeito de ser o autor do crime, ocorrido no Beco Alvorada. Eles foram casados por 10 anos, estavavam divorciados há dois, mas ainda viviam sob o mesmo teto.





“A mãe relata que estava dando banho em um dos filhos quando foi chamada por outro filho. Ao chegar à sala se deparou com a filha caída, já sem vida. Ela pegou os demais filhos e foi para a casa da mãe, localizada no mesmo beco”, diz a ocorrência, encaminhada para a 1ª Delegacia de Polícia Sul e para a 5ª Delegacia de Polícia Especializada em Homicídios Sul.





Policiais militares encontraram o corpo com grande quantidade de sangue ao redor e um facão que teria sido usado no crime.





Segundo a ex-companheira, Célio era agressivo e já a havia agredido, mas ela nunca registrou queixa.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira