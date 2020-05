Aluno de medicina e morador do Lourdes, jovem dava golpes em BH

Golpes do estudante eram para comprar, principalmente, garrafas de vinho (foto: Divulgação/Polícia Militar)

Um jovem de 25 anos foi preso em sua casa, no Bairro de Lourdes, localidade nobre da Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (12). De acordo com informações da Polícia Militar, o estudante de medicina é suspeito de dar golpes com cartões de crédito fraudulentos.

Segundo a PM, ainda não está claro como o jovem praticava os estelionatos, já que nenhum cartão físico foi encontrado na casa dele. Certo é que os estabelecimentos vendiam as mercadorias e as entregavam, mas nunca recebiam o pagamento.

Os policiais agiram depois que umaacionou a corporação por meio do 190. O estabelecimento, situado na Rua Rio de Janeiro, no Centro de BH,dos golpes do suspeito.

Nessa segunda oportunidade, segundo a polícia, o estudante fez uma compra de alimentos na padaria, que seriam entregues na Rua Bernardo Guimarães, no Lourdes, onde ele mora.

Quando chegou ao local, a polícia perguntou ao acusado sobre as fraudes, e ele, depois de relutar no primeiro momento, confessou o crime. “Acho que ele pensou eu nunca seria pego. Tomou um susto realmente”, afirma o tenente Gustavo Motta, do 1º Batalhão da PM, que participou da ocorrência.

No imóvel, os PMs apreenderam muitas garrafas de vinho, chocolates importados, porcelanas artesanais e diversos outros objetos e alimentos. Em contato com lojas onde os produtos foram comprados, os policiais confirmaram que outros golpes ocorreram recentemente.

O suspeito, conforme o tenente Motta, será encaminhado à Central de Flagrantes 2, na Rua Conselheiro Rocha, no Bairro Santa Tereza, Região Leste de BH. Ele não tem outras passagens pela polícia.