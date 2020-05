Coronavírus adiou 61% dos casamentos do primeiro semestre

Apenas 2,66% dos noivos que participaram da pesquisa cancelaram o evento (foto: Reprodução iCasei)

Com o, muitosEntre eles, os. Segundonada menos que61% das cerimônias matrimoniais marcadas para o primeiro semestre de 2020 mudaram de data. Desde, mais deadiaram o matrimônio na plataforma on-line. Os casais que preferiram manter a data tiveram de optar pelaDe acordo com a pesquisa doestão sendo os meses favoritos para a remarcação. O estudo completa quenão precisaram adiar ou ainda estão aguardando um pouco mais para tomar uma. Além disso,admitem incerteza sobre o momento e o cenário dos próximos meses.Neste sentido,deram uma pausa na organização dopor não se sentirem confortáveis para estabelecer uma data. Mas somentee não têm planos de retomar. Os principaispara osão a impossibilidade de realização do evento por conta dae aem seguir com o planejamento.Osque estão replanejando otambém estão encontrando dificuldades, visto que precisam conciliarcom os fornecedores. Segundo a pesquisa dodos casais já haviam contratadoou o local da cerimônia;, a decoração e, a assessoria e cerimonial.Além dostambém têm dificuldade em “a agenda com os outros fornecedores” e citam a falta de espaço livre na agenda como um desafio. Apesar dessa situação,disseram não ter tido custos adicionais por conta das alterações na data do matrimônio devido àda plataforma de casamentos onlineaconteceu no período. A pesquisa completa está disponível neste link também entrevistou os, como floristas e donos de bufê, durante o período 27/4 e 4/5. Segundo os dados, a queda de novos contrato () e cancelamentos () como os principais fatores que os impactam. Além disso, os fornecedores estão encontrando dificuldades para remarcar osvisto que os noivos não têm certeza da novaNa tentativa de se adaptar a essa situação,estão oferencendo aos clientes, indica aComo forma de se adaptar à pandemia, alguns casais procuram realizar a cerimônia. Pensando nisso, oestá transmitindo ao vivo os casamentos no site. Segundo, essa ferramenta tem como objetivo ajudar osque querem manter a data da cerimônia."Estamos utilizando diversasestá trazendo a possibilidade de fazer isso dentro dodos noivos, com uma forma rápida, prática e segura - já que um dos recursos disponíveis é a proteção do site por. Ou seja, somente os convidados do casal terão acesso ao site e, por consequência, à transmissão da", explica