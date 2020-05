Acidente com carreta deixa uma pessoa morta no Sul de Minas

(foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

O motorista de uma carreta morreu na tarde desta terça-feira (5) na Região Sul de Minas Gerais. O acidente que o vitimou aconteceu por volta das 15h, no Km 416 da BR-146. O trecho está localizado em uma serra situada no município de São Pedro da União.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ainda não é possível especificar a causa do acidente. O veículo saiu da pista e tombou na margem lateral direita da rodovia, no sentido Guaxupé, também no Sul do estado.

Quando as equipes chegaram ao local, conforme a corporação, o motorista já estava morto. O corpo dele estava preso à cabine da carreta e foi removido para o Instituto Médico-Legal.

Segundo os bombeiros, o motorista levaria uma carga de ladrilhos para piscinas até Itu, no interior de São Paulo. Ele vinha de Alpinópolis, também no Sul do estado.

O trajeto total era de 342 quilômetros, com tempo estimado de pouco mais de quatro horas. O acidente aconteceu ainda no início da viagem.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para coordenar o trânsito. Segundo os bombeiros, o fluxo, apesar de liberado nos dois sentidos, ficou lento no local.

A carreta tinha placas de Oliveira, novamente no Sul de Minas, e era da marca Scania, modelo T113 H. O veículo de cor vermelha foi fabricado em 1992.