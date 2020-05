(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



Os 39 funcionários do Hospital Municipal Nossa Senhora Sant`Anna, de Brasília de Minas, no Norte de Minas, fizeram testes para o coronavírus (COVID-19) e todos eles deram resultado negativo. A informação foi divulgada, nesta sexta-feira, pelo prefeito da cidade, Geélison Ferreira da Silva (MDB), que destacou o resultado dos testes como “ótima notícia para Brasília de Minas”.

Conforme revelou a reportagem do Estado de Minas, no dia 20 de abril, quatro pacientes que submetidos ao tratamento de hemodiálise no Hospital Nossa Senhora Sant´Ana foram contaminados pela COVID-19. Na ocasião, a coordenação do serviço de hemodiálise informou que foram adotados todos os protocolos e cuidados para impedir a transmissão do vírus para os outros pacientes e para os servidores da unidade saúde. As quatro pessoas contaminadas foram isoladas e passaram a receber o tratamento renal separadas dos demais pacientes.

Mesmo com as medidas preventivas, houve apreensão na cidade em relação a propagação da doença respiratória. Chegou a circular informação em uma rede social que outras pessoas do hospital teriam sido contaminadas pelo coronavirus, o que foi negado pelo responsável pelo setor de hemodiálise do Hospital Nossa Senhora Sant´Ana, o médico nefrologista Sérgio Fabiano Vieira Ferreira. O serviço de tratamento renal atende 200 pacientes de vários municípios da região.

Foram providenciados os testes para a COVID-19 de todos os servidores do Hospital Nossa Senhora Sant´Ana, iniciativa que contou com apoio da Gerência Regional de Saúde (GRS) de Januária.





Conforme o prefeito Geéllisson Ferreira, primeiramente, foram testados 16 funcionários. Depois, outros 23 trabalhadores do hospital foram submetidos aos testes, cujo resultados (negativos) saíram na quinta-feira (30 de abril).





O prefeito de Brasília de Mina informou ainda que, após o contato com um paciente com teste positivo para o coronavirus, ele permanece em quarentena. Ele passa bem e continua aguardando resultado de exame de diagnóstico.





“Nesses dias, cumprindo com muita disciplina a recomendação médica de isolamento, me fortaleci ainda mais para junto com as equipes responsáveis, continuar a combater esta ameaça invisível, buscando proteger nossa população e nossos profissionais de saúde, defendendo e potencializando ainda mais o nosso Hospital Municipal Senhora Sant'Ana”, diz o prefeito, mensagem dirigida à população.





Ainda no comunicado, ele afirma que: “o sentimento de gratidão e alívio pelo resultado somam-se ao (sentimento) de solidariedade às inúmeras pessoas diagnosticadas com o COVID-19”.





PACIENTES SE RECUPERAM

Nesta sexta-feira, o nefrologista Sérgio Fabiano Ferreira informou que os quatro submetidos ao tratamento de hemodiálise que foram contaminados pelo coronavirus já se recuperam. “Os quatro estão muito bem”, assegurou o médico. Sérgio disse que, “por precaução”, eles continuam em isolamento, mas na próxima terça-feira (5) voltam a fazer hemodiálise junto com outras pessoas.





Os quatro pacientes em tratamento renal contaminados com a COVID-19 (três homes e uma mulher) são moradores de outras cidades do Norte de Minas: dois de São Francisco, um de São Romão e outro de Icaraí de Minas. O contágio aconteceu fora do ambiente hospitalar, por intermédio de uma parente de um dos pacientes que retornou de viagem a São Paulo.