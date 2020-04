Homem é atropelado por ônibus na Contorno e fica gravemente ferido

Homem precisou ser encaminhado em ambulância do SAMU por causa da gravidade dos ferimentos (foto: CIS-URG/Oeste/Samu/Divulgação)

Um homem de aproximadamente 50 anos, ainda não identificado, ficou gravemente ferido após ser atropelado por um ônibus na manhã desta quinta-feira (30), na Avenida do Contorno, nas proximidades do Terminal Rodoviário de Belo Horizonte, no Centro da capital.