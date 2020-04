Lifecenter anuncia ampliação número de UTIs para casos de coronavírus

Hospital passa a contar com 54 leitos com respiradores para tratamento de casos mais graves (foto: Divulgação HLC)

Um dos hospitais mais tradicionais de Belo Horizonte, o Lifecenter reforçará as UTIs em sua unidade para ajudar no tratamento de pacientes do coronavírus. A perspectiva da direção do hospital é de que mais 14 leitos equipados com respiradores sejam preparados para atuar no combate aos casos mais graves da pandemia. Um andar inteiro foi isolado para as pessoas internadas.

Antes do coronavírus, o Lifecenter contava com 40 UTIs. Entre 1º e 27 deste mês, o hospital registrou ocupação de 33,7% nas UTIs reservadas para a COVID-19 e 47,4% nas unidades de internação reservadas para casos de outras doenças.





“Estamos com áreas isoladas e aptas para o recebimento de casos suspeitos da COVID-19 e estruturas exclusivas para outras emergências médicas. Também temos uma alta capacidade modular para abrir novas unidades de suporte aos pacientes com coronavírus, o que será avaliado de acordo com a evolução do número de casos da doença em nossa região”, observa o diretor-técnico do Lifecenter, José Américo Cançado Bahia Filho.

Recentemente, o hospital anunciou investimento de R$ 4 milhões para inauguração de nova ala para o aumento de produtividade no cuidado dos pacientes. Os leitos em questão já seriam para atender aos casos mais delicados de COVID-19, com acesso mais dinâmico ao heliponto instalado no 20º andar do prédio.