Grupo RCS doa máscaras de acetato para hospitais e entidades filantrópicass de Minas

Com o objetivo de garantir a segurança dos profissionais de saúde na luta contra o coronavírus, colaboradores do Grupo RCS e voluntários se uniram para a confecção e doação de máscaras de acetato para hospitais e instituições de saúde mineiras.

De acordo com Mariane Tarabal, coordenadora médica do Grupo RCS, as máscaras vão ajudar a suprir a necessidade de muitas instituições que não têm conseguido comprar o material diante da alta demanda provocada pela pandemia.

''Essas máscaras são muito importantes para os profissionais de saúde porque elas evitam o contato de secreção e gotículas do paciente ao rosto do profissional. Como elas estão em falta e possuem um custo alto, nem todos os hospitais têm acesso. Além disso, a falta dos equipamentos de proteção é uma realidade em todo o país e os noticiários tem mostrado a dificuldade até de importação desses equipamentos'', disse.

Na primeira fase da campanha 17 hospitais foram contemplados com as doações. O grupo está se organizando para a produção de uma segunda leva de materiais, com mais mil máscaras que serão doadas a outras instituições.

Hospitais públicos e entidades filantrópicas da região metropolitana de Belo Horizonte, além de algumas cidades do interior de Minas, já estão utilizando o material.