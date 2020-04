Após publicação em rede social, buffet de festas recebe enxurrada de pedidos

(foto: Bruna Assunção/ Ateliê do Salgado) coronavírus e a recomendação de isolamento social, comerciantes autônomos passam por um momento difícil no qual reinventar as formas de negócio parece ser inevitável. Débora Gil e sua filha, Bruna Assunção, trabalham em um buffet de festas em Belo Horizonte e enfrentavam problemas em dar continuidade ao serviço em meio à pandemia. Até que uma publicação feita nas redes sociais pela filha da proprietária relatando uma série de cancelamentos de festas e a incerteza de quando a situação voltaria ao normal, gerou uma corrente de solidariedade on-line que fez com que o número de pedidos diários saltasse de dois para doze e um prazo de poucas horas. Com a chegada do novoe a recomendação de, comerciantes autônomospor um momento difícil no qualas formas de negócio parece ser. Débora Gil e sua filha, Bruna Assunção,em um buffet de festas emproblemas em darao serviço em meio à. Até que umafeita nas redes sociais pela filha da proprietária relatando uma série de cancelamentos de festas e a incerteza de quando a situação voltaria ao normal, gerou umaon-line que fez com que o número de pedidos diáriosde dois para doze e um prazo de poucas horas.

Bruna Assunção explica que devido à falta de pedidos convencionais, surgiu a ideia de criar a “festa na caixa”, que foi sucesso nas redes sociais. Salgados de festa, bolo, docinhos e refrigerante compõem o kit que é vendido por delivery aos clientes interessados.





A filha da proprietária do Ateliê do Salgado, conta que, com a chegada no novo vírus, festas que estavam agendadas para semanas seguintes começaram a ser desmarcadas. “Como se tratava de uma pandemia de saúde, achamos justo quebrar o contrato e devolver o dinheiro de forma integral”, explica.



Com o aumento do número de casos, eventos com datas mais distantes também passaram a ser cancelados. Diante desse cenário, surgiu a ideia de aderir ao delivery. “A vida parou, mas as contas não param, né?”, ressalta a jovem.





No começo o buffet recebia no máximo dois pedidos por dia, até que Bruna teve a ideia de divulgar o trabalho nas redes sociais, via Twitter, e conta que o retorno foi maior que o esperado. “Pensei que iria gerar alguns pedidos, mas nada demais. Postei umas 23h e não consegui dormir porque as pessoas começaram a compartilhar e indicar de uma forma absurda. Começamos a ganhar muitos seguidores no Instagram e muitos pedidos de orçamento”, detalha. Bruna conta que as mensagens não param e que há 140 pedidos de orçamento para serm respondidos nas redes sociais.





O buffet funciona no Bairro Salgado Filho desde 2016, na Região Oeste de Belo Horizonte, e, atualmente, trabalha com o esquema “festa na caixa”. As entregas estarão disponíveis a partir deste sábado (18) e devem ser feitas por Whatsapp.





Instagram: atelie.dosalgado